"Dann existiert Europa, wie wir es kennen, nicht mehr"

Die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts, dass Teile des EU-Rechts nicht mit der Verfassung Polens vereinbar seien, schlägt hohe Wellen. Noch nie hat ein Mitgliedsland der EU eine derartige Kampfansage gemacht – nicht einmal die Briten, die zwar die Gemeinschaft verlassen, deren Grundlagen aber nie infrage gestellt haben.

Die EU-Kommission zeigte sich daher "zutiefst besorgt". Brüssel wolle "alle Mittel" ausschöpfen, damit das EU-Recht in Polen gewahrt bleibe, kündigte EU-Justizkommissar Didier Reynders an. Das Prinzip, wonach EU-Recht vor nationalem Recht vorrangig und Entscheidungen der EU-Justiz bindend seien, stelle ein zentrales Element des Staatenbunds dar.

Als "Angriff gegen die EU" bezeichnete auch der französische EU-Staatssekretär Clement Beaune die Entscheidung. "Es besteht das Risiko eines De-facto-Austritts Polens aus der EU." Europaministerin Karoline Edtstadler bezeichnete das Urteil als "dramatisch". Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn nannte es "sehr besorgniserregend". Die polnische Regierung spiele mit dem Feuer. "Der Vorrang des europäischen Rechts ist wesentlich für das Zusammenleben in Europa. Wenn dieses Prinzip gebrochen wird, wird das Europa, wie wir es kennen und wie es mit den Römischen Verträgen aufgebaut wurde, aufhören zu existieren", warnte Asselborn. Der ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk will nicht hinnehmen, dass Polens Verfassungsgericht Teile des EU-Rechts für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt hat. "Ich rufe alle, die ein europäisches Polen verteidigen wollen, auf, am Sonntag auf den Schlossplatz in Warschau zu kommen", schrieb er auf Twitter. "Nur gemeinsam können wir sie stoppen." Tusk ist kommissarischer Vorsitzender von Polens größter Oppositionspartei, der liberalkonservativen Bürgerplattform.

Eine harte Reaktion aus Brüssel könnte Polen teuer zu stehen kommen. Das Land ist der mit Abstand größte Profiteur von EU-Mitteln, allein 2019 hat Polen zwölf Milliarden Euro kassiert. Zusätzlich hat Warschau aus dem Corona-Wiederaufbaufonds 24 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Zuwendungen beantragt, dazu weitere gut zwölf Milliarden an Krediten.