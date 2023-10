Dagestan: Antisemitischer Mob machte Jagd auf Bürger Israels

Die Stimme des russischen Piloten klang ruhig: "Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Und versuchen Sie nicht, die Türen des Flugzeugs zu öffnen." In der Nacht auf Montag kam es auf dem Flughafen von Machatschkala, der Hauptstadt der russischen Kaukasusrepublik Dagestan, zu blutigen antisemitischen Ausschreitungen. Die Insassen mehrerer gelandeter Passagiermaschinen wurden stundenlang belagert, 20 Menschen, darunter neun Polizisten, verletzt. Im Laufe des Sonntags waren in dagestanischen Sozialnetzen und Telegram-Kanälen zahlreiche Aufrufe aufgetaucht, zum Flughafen zu fahren und keine Israelis nach Dagestan hereinzulassen.

1500 Menschen stürmten Flugfeld

Gegen 19:20 Uhr Ortszeit traf in Machatschkala eine Maschine aus Tel Aviv ein. Unter ihren 50 Passagieren waren vier Bürger Israels, die von hier nach Moskau weiterfliegen wollten. Laut dem Telegramkanal Baza erwarteten sie 1500 meist junge und männliche Dagestaner, die auf das Flugfeld vordrangen, auch andere Maschinen einkreisten. Videos zeigen, wie sie palästinensische Fahnen schwenken, Allah Akbar rufen und Polizisten mit Steinen bewerfen. Ein Mob wütender junger Männer stürmte das Flughafengebäude.

60 Festnahmen

Nach Angaben der Behörden wurden 60 Aufrührer verhaftet. Die vier israelischen Staatsbürger kamen wie die anderen Fluggäste mit dem Schrecken davon. Russlands Präsident Wladimir Putin versammelte gestern Regierungsmitglieder und die Chefs seiner Sicherheitsorgane zu einer Krisensitzung im Kreml. Vorher erklärte sein Sprecher Dmitri Peskow, man werde die "Versuche des Westens diskutieren, die Ereignisse im Nahen Osten zu nutzen, um die russische Gesellschaft zu spalten." Auch Sergej Melikow, Regierungschef von Dagestan, sprach von einer "aus dem Ausland geplanten Provokation".

Unruhen seit Samstag

Die antisemitischen Unruhen begannen schon am Samstag. Vor dem Hotel "Flamingo" im dagestanischen Chasawjurt, wo angeblich ein Mann in der Tracht orthodoxer Juden gesichtet worden war, versammelte sich eine Menschenmenge. Die Leute warfen Steine in die Hotelfenster und zogen erst ab, als ihre Vertreter im "Flamingo" keine Bürger Israels fanden. Am gleichen Tag zündeten Brandstifter ein im Bau befindliches Jüdisches Zentrum in Naltschik an, der Hauptstadt der ebenfalls muslimischen Kaukasusrepublk Kabardino-Balkarien. In Tscherkessk, der Hauptstadt der Nachbarrepublik Karatschajewo-Tscherkessien, demonstrierten etwa 500 Menschen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Israel.

In Dagestan wie im ganzen Nordkaukasus boomt der Islam seit Jahrzehnten und entwickelt sich zu einer zweiten Identität, gerade bei jungen Menschen im strukturschwachen Kaukasus. Dagestan gilt als eine der ärmsten Regionen Russlands.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Stefan Scholl Russland-Korrespondent Stefan Scholl