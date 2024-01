Dänische Premierministerin: Neues Kapitel nach Abdankung der Königin

"Wir werden Königin Margrethe, die wir so sehr lieben, vermissen", sagte Frederiksen in ihrer Neujahrsansprache am Montagabend. Aber es sei weitgehend das Verdienst der 83-Jährigen, dass das Königshaus als Institution noch bestehe.

"Ich bin mir sicher, dass der Kronprinz ein guter und starker König für Dänemark und das gesamte Königreich sein wird", fügte die Sozialdemokratin hinzu. Zum Königreich Dänemark gehören neben dem Mutterland auch Grönland und die Färöer-Inseln.

Bildergalerie: Dänische Königin Margrethe II. will abdanken

Margrethe II. hatte ihre Abdankung völlig überraschend in ihrer alljährlichen Neujahrsansprache am Sonntagabend verkündet. Als Hintergrund nannte sie eine Rückenoperation im zurückliegenden Jahr, die sie zwar gut überstanden habe, die sie aber zum Nachdenken gebracht habe. "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", sagte sie und kündigte an, das Zepter demnächst an ihren Sohn Kronprinz Frederik zu übergeben.

Regierungschefin Mette Frederiksen entschied sich daraufhin, ihre eigene Rede noch einmal komplett zu ändern und setzte den Fokus statt auf Reformen des Sozial- und Gesundheitssystems auf das Vermächtnis der scheidenden Königin.

