Dänemark setzt Österreich auf "rote Liste"

Nachdem die Bundeshauptstadt Wien bereits am Mittwoch von Deutschland und Belgien zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde, folgte am Donnerstag eine Reisewarnung durch Dänemark für ganz Österreich. Das staatliche "Serum Institut" SSI setzte Österreich am Donnerstag auf die Liste jener Länder, welche die dänischen Risikokriterien nicht erfüllen. Reisende, die aus Österreich nach Dänemark zurückkommen, werden ab sofort aufgefordert, sich einem Covid-Test zu unterziehen.

Bereits am Vortag hatte das dänische Außenministerium avisiert, dass Österreich, ebenso wie die Niederlande und Portugal, die in Dänemark geltende "Schmerzgrenze" von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche überschritten habe. Die Bundeshauptstadt Wien steht schon seit vergangener Woche auf der "roten Liste" des SSI.

Am Donnerstag verkündete die Bundesregierung in Wien schärfere Maßnahmen im Kampf gegen das Virus: So werden private Feiern künftig auf maximal zehn Personen beschränkt: Zum Artikel.

Von Mittwoch auf Donnerstag sind österreichweit 780 neue Corona-Fälle hinzugekommen.