Dänemark: Frederiksen bricht Blockgrenzen auf

Dänemark bekommt eine neue Regierung über die traditionellen Blockgrenzen hinweg. Das gab die geschäftsführende Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach wochenlangen Verhandlungen in der Nacht auf Mittwoch in Kopenhagen bekannt. Sie habe der dänischen Königin Margrethe II. mitgeteilt, dass diese Regierung aus ihren Sozialdemokraten sowie der liberal-konservativen Partei Venstre und den liberalen Moderaten bestehen werde, sagte sie. Vereidigt wird das Kabinett heute. Diese Art der Koalition ist in Dänemark höchst selten.

Frederiksen regiert Dänemark seit 2019 mit einer nur aus ihren Sozialdemokraten bestehenden Minderheitsregierung. Vor der Wahl am 1. November hatte sie jedoch angekündigt, dieses Mal eine breite Regierung über die politische Mitte hinweg anzustreben.

Neu ist außerdem, dass das skandinavische Königreich nach Jahren unter Minderheitsregierungen nun eine Regierung mit eigener Mehrheit im Parlament bekommt. Bisher hatten sich Frederiksen und ihre Sozialdemokraten Parlamentsmehrheiten gesucht – vor allem im linken Lager.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper