Dänemark: Abschied von letzten Beschränkungen

Der Nachweis, geimpft, genesen oder getestet zu sein, entfällt auch in den wieder eröffneten Discos. Zugleich wird Covid-19 nicht mehr als "gesellschaftskritische Krankheit" eingestuft.

Die Maskenpflicht und andere Corona-Beschränkungen wurden in Dänemark bereits in den vergangenen Wochen und Monaten nach und nach zurückgefahren. Zuletzt durfte zu Monatsbeginn die Nachtgastronomie nach eineinhalb Jahren wieder öffnen, allerdings zunächst mit der Anforderung, per Corona-Pass auf dem Smartphone Test, Impfung oder Genesung vorzuzeigen. Diese Anforderung war parallel für Lokale, Fitnessstudios und anderes aufgehoben worden.

Die sehr hohe Impfrate in der Bevölkerung mache diesen Schritt möglich, heißt es von der Regierung. 73 Prozent der Gesamtbevölkerung sind fertig geimpft. Die Empfehlung in Dänemark lautet, Kinder ab 12 Jahren impfen zu lassen. Verantwortlich für die Überwachung der Pandemie in Dänemark ist das Serum Institut. Hier arbeitet Troels Lillebaek, der eine Erklärung für die große Impfbereitschaft seiner Landsleute hat: "In Dänemark verwendet man sehr selten Zwangsmittel und es war auch hier nicht nötig. Wenn man eine gute Erklärung hat und es Vertrauen in die Behörden gibt, dann lassen sich die Menschen impfen und testen."