Dämpfer für Macron

war EU-Abgeordnete, Verteidigungsministerin und Beraterin von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Französin ist ein politisches Schwergewicht und soll in der EU-Kommission für den Binnenmarkt zuständig sein. Ausgerechnet sie bekam nach ihrem Hearing am Mittwoch kein grünes Licht vom EU-Parlament und muss in einer zweiten Runde weitere Fragen beantworten.hatte der Kandidatin die Zustimmung verweigert. Manche Beobachter sehen darin eine Revanche der EVP gegenüber Macron, weil dieser ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber als Kommissionspräsident verhindert hat.gibt es weiters für die designierte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson aus Schweden sowie den polnischen Kandidaten für das Landwirtschaftsressort, Janusz Wojciechowski. Beide haben fachlich noch nicht überzeugt. Sie bekommen weitere Fragen.