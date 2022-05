Covid-Impfungen: EU will Vertrag kündigen

Eigentlich rechnete Valneva noch im April mit einer Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA), doch das Rolling Review verzögerte sich immer wieder. Nun scheint ein weiterer Stein in den Weg zur Zulassung gelegt worden zu sein, denn die EU-Kommission möchte den Vorab-Kaufvertrag mit dem österreichisch-französischen Pharmaunternehmen kündigen. Das gab Valneva selbst bekannt.

Der Vertrag über den Impfstoffkauf zwischen dem Unternehmen und der EU-Kommission war im November 2021 abgeschlossen worden. Dabei wurden die Bezugsrechte über insgesamt 60 Millionen Dosen bis 2023 vereinbart.

Der Vertrag bezieht sich auf den Covid-Impfstoff VLA2001 – ein inaktivierter, adjuvantierter Ganzvirus-Impfstoffkandidat, auch "Totimpfstoff" genannt. Produziert wird in Schottland und Schweden, die Entwicklungsarbeit läuft aber großteils über Wien. VLA2001 ist bislang in Großbritannien und Bahrain und seit 13. Mai auch in den Arabischen Emiraten zugelassen.