Covid-19: Xi will wirksamen Schutz der Bevölkerung

"Gegenwärtig stehen Vorbeugung und Kontrolle in China vor einer neuen Situation und neuen Aufgaben", sagte Xi nach Angaben des staatlichen Senders CCTV.

Es war die erste öffentliche Äußerungen Xis, seit das Land Anfang Dezember von seinen strengen Coronamaßnahmen abgerückt ist. Seither breitet sich das Coronavirus rasant aus, das Land erlebt den weltweit höchsten Anstieg an Infektionen. Es werden keine Fallzahlen mehr veröffentlicht. Laut Schätzungen in Studien könnten in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen sterben.

