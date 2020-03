Covid-19 wirbelt Brexit-Gespräche durcheinander

Die Covid-19-Pandemie wirbelt den Zeitplan der Gespräche zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen gewaltig durcheinander. Ein Abschluss der Verhandlungen bis Ende des Jahres – wie von London mehrfach ultimativ gefordert – ist mittlerweile völlig unrealistisch.

Michel Barnier, der Chefverhandler der EU, ist mit dem Coronavirus infiziert. Die Gespräche sollen laut EU-Kommission zwar "ungeachtet der gegenwärtigen Umstände fortgesetzt werden", aber an echte Verhandlungen ist im Moment ohnehin nicht zu denken.

Und: "Man kann nicht alles via Videokonferenzen machen. Viele dieser Gespräche passieren auf Korridoren oder in Kaffeepausen", sagte dazu Melanie Sully, eine britische Politologin, die in Wien lebt.

Es braucht "persönliche Ebene"

2019 etwa, als die Brexit-Verhandlungen völlig festgesteckt seien, habe erst ein persönliches Treffen zwischen dem irischen Premier Leo Varadkar und seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson hinter verschlossenen Türen Bewegung in die Sache gebracht. "Diplomatie muss auf einer persönlichen Ebene funktionieren, und wenn das nicht möglich ist, weil überall Barrieren aufgebaut werden und Leute krank werden, dann geschieht das nicht", sagte Sully.

Die Zeichen stehen daher wohl auf Verlängerung der Übergangsfrist, die Stand jetzt per 31. Dezember 2020 endet. Diese Frist kann einmal um ein oder zwei Jahre verlängert werden.

EU für Verlängerung offen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich gestern offen für eine Verlängerung der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit. "Das muss die Regierung von Boris Johnson selber entscheiden." Die EU sei dabei in der stärkeren Position. "Wir haben einen gewaltigen Binnenmarkt. Und es ist im Interesse der Briten, an diesem Binnenmarkt teilzunehmen", sagte von der Leyen.

Auch aus London gibt es erste Signale in diese Richtung. Premier Johnson hatte jüngst eine Frage nach einer möglichen Ausdehnung der Gespräche nicht mehr kategorisch verneint.

Bahnverkehr eingeschränkt

Der Bahnverkehr in Großbritannien wird wegen der Corona-Pandemie schrittweise reduziert. Grund sei der starke Rückgang an Reisenden. Die Regelung soll ab Montag gelten. Zuletzt waren bereits einige Züge ausgefallen, auch, weil viele Angestellte der privaten Bahnunternehmen in Selbstisolation sind.

Auch der U-Bahn- und Busverkehr in London ist eingeschränkt. Eine Ausgangssperre in der besonders stark betroffenen Hauptstadt hat Premier Boris Johnson vorerst ausgeschlossen. Er hofft, dass der Coronavirus-Ausbruch bis Anfang des Sommers unter Kontrolle gebracht wird, Kritiker halten das für unrealistisch.

