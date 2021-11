Coronazahlen in Deutschland: "Es ist fünf nach zwölf"

"Wir müssen alles tun, um diese Dynamik zu brechen", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. "Sonst wird es für das ganze Land ein bitterer Dezember." Konkret sprach sich Spahn dafür aus, für öffentliche Veranstaltungen das Prinzip "2G plus" einzuführen – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, die zusätzlich aber einen Test vorweisen müssen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, rief die Deutschen eindringlich zur Kontaktbeschränkung auf. "Es ist fünf nach zwölf", sagte Wieler in Berlin. In etlichen Landkreisen gebe es so viele Neuinfektionen, dass die Kliniken und besonders die Intensivstationen an der Kapazitätsgrenze angelangt seien.