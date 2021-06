Neue Namen: Bestimmte Coronavirus-Varianten werden umbenannt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt ab sofort auf neutrale Namen, um zu verhindern, dass die Varianten nach den Ländern benannt werden, in denen sie zuerst entdeckt wurden. "Das ist stigmatisierend und diskriminierend", teilte die WHO mit. So heißt die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Variante B.1.1.7 nun Alpha. Die in Südafrika entdeckte Variante wird zu Beta, die in Brasilien nachgewiesene Variante zu Gamma und die zunächst in Indien gefundene Variante B.1.617.2 wird zu Delta.

EU-Plattform: Die EU-Kommission hat ihre elektronische Plattform für die Überprüfung von Impfzertifikaten gestartet, die im Sommer das Reisen erleichtern sollen. Wie ein Sprecher sagte, sind die technischen Vorbereitungen für die EU-weite Ausgabe der digital lesbaren Bescheinigungen damit abgeschlossen. Sieben Länder (Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Tschechien und Polen) hätten bereits mit der Ausstellung begonnen.

Todeszahl verdoppelt: Peru hat die offizielle Zahl seiner Corona-Toten um mehr als das Doppelte hinaufgesetzt. Wie Ministerpräsidentin Violeta Bermúdez mitteilte, wurde die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen auf 180.764 erhöht. Sie lag bisher bei rund 69.000. Hintergrund ist eine Erweiterung der Kriterien für Todesfälle, die auf das Virus zurückgeführt werden.