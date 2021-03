Coronavirus

Rückgang Afrika verzeichnet bei der Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen einen spürbaren Rückgang. "Bei den neuen Fällen gab es in den vergangenen vier Wochen auf dem Kontinent einen neunprozentigen Rückgang", sagte John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union gestern. Insgesamt wurden auf dem gesamten Kontinent bisher vier Millionen Infektionen und 107.000 Tote registriert.

Impfstoff-Patente Im Streit über Patente auf Corona-Impfstoffe haben Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation (WTO) zum achten Mal erfolglos verhandelt. Mehr als 100 Länder wollen die Patente aussetzen, damit mehr Firmen in mehr Ländern Impfstoffe herstellen können. Länder mit Pharmaindustrie sowie die Konzerne blockieren das bisher. In der Nacht auf Donnerstag endete die achte Diskussionsrunde ohne Einigung.

USA Die früheren US-Präsidenten Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton und Jimmy Carter haben in einer Werbekampagne zum Impfen aufgerufen. "Diese Impfung bedeutet Hoffnung. Sie wird Sie und die, die Sie lieben, vor dieser gefährlichen und tödlichen Krankheit schützen", sagt Obama in einem der Videoclips. Donald Trump und dessen Ehefrau Melania waren in keinem der Werbespots zu sehen.

