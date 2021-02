Impfung Israel: 70 Prozent der Menschen in Israel ab 16 Jahren sind mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Knapp 4,5 Millionen Israelis hätten die Erstimpfung und mehr als drei Millionen bereits die Zweitimpfung erhalten, schrieb Gesundheitsminister Juli Edelstein am Dienstag auf Twitter.

Entwarnung Eine Corona-Infektion bei Schwangeren erhöht die Gefahr für einen Tod des Babys im Mutterleib oder nach der Geburt nicht. Das bestätigt eine am Dienstag vorgestellte Studie des Imperial College London. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin "Ultrasound in Obstetrics and Gynecology" veröffentlicht. Schon zuvor hatten Untersuchungen ergeben, dass es keinen Zusammenhang zwischen einer Corona-Infektion und dem Tod von Kindern im Mutterleib oder nach der Geburt gebe.

EU-Impfpass Nach einer Studie zur geringen Verbreitung des Coronavirus durch Geimpfte hat sich die deutsche Regierung offen für neue Gespräche über ein EU-Impfzertifikat und damit verknüpfte Reiseerleichterungen gezeigt. Es sei damit klar, dass die EU das Thema Impfzertifizierung bald "noch einmal auf die Tagesordnung" setzen müsse, sagte Europa-Staatsminister Michael Roth vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Für ein EU-Impfzertifikat trat zuvor unter anderem Österreich schon ein.