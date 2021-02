Coronavirus

Impfung bei Ikea Israel ist bei den Impfungen weltweit Spitze – allerdings lässt die Nachfrage zunehmend nach. Daher suchen Verantwortliche neue Wege, um die Zögernden zu erreichen. Einer davon ist, Impfgelegenheiten quasi im Vorbeigehen zu schaffen. Den Anfang macht demnach das schwedische Möbelhaus Ikea, das seinen Kunden Dosen von Biontech/Pfizer oder AstraZeneca anbietet. Sie können sich in den Filialen heute zwischen 10 und 17 Uhr die entsprechende Spritze geben lassen.

Reiseverbot bleibt Italiens Regierung verlängert im Kampf gegen die Corona-Pandemie das Reiseverbot zwischen den Regionen im Inland bis 27. März. Industrieminister Giancarlo Giorgetti trifft heute Vertreter von Pharmakonzernen mit dem Ziel, eine Impfstoff-Produktion in Italien zu starten.

Unterstützung Der französische Pharmakonzern Sanofi will auch bei der Produktion des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson helfen. Sanofi wolle dafür Zugang zu seinem Standort in Marcy-l’Etoile gewähren, teilte das Unternehmen gestern mit. Sanofi hatte bereits erklärt, dem Mainzer Unternehmen Biontech Zugang zu seiner Produktionsinfrastruktur in Frankfurt-Höchst zu gewähren.