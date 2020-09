CoronaVirus

Frankreich Erstmals seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr müssen die Pariser Spitäler wieder nicht zwingend notwendige Operationen absagen. Ab diesem Wochenende werden zunächst 20 Prozent der geplanten Eingriffe verschoben. Grund ist der Druck auf die Intensivstationen wegen steigender Infektionszahlen.

Italien In der südlichen Region Kampanien müssen die Menschen wegen der Corona-Pandemie seit gestern auch im Freien einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dies gilt in der Region rund um Neapel bis zum 4. Oktober, wie Regionalpräsident Vincenzo De Luca gestern auf Facebook mitteilte.

Deutschland Das Bundeskabinett muss sich derzeit nicht komplett in Quarantäne begeben. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Zuvor hatten Außenminister Heiko Maas und Wirtschaftsminister Peter Altmaier bekanntgegeben, dass sie in häuslicher Quarantäne seien, weil sie Kontakt mit infizierten Personen hatten. Dies hatte wegen der Kabinettssitzung die Frage aufgeworfen, ob nun auch andere Minister ihre öffentlichen Termine absagen müssten.

Polen Am Mittwoch gab es in Polen so viele bestätigte Corona-Neuinfektionen wie noch nie seit Beginn der Pandemie – 1136 neue Fälle in 24 Stunden. Der Schwerpunkt der nachgewiesenen Neuinfektionen lag mit 183 Fällen in Kleinpolen im Süden des Landes, aber auch die Region um Warschau (149) und Pommern im Westen (143) waren stark betroffen. Der bisherige Höchstwert wurde vom Gesundheitsministerium am Samstag erfasst – mit 1002 Neuinfektionen.