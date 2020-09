Coronavirus: Merkel warnt vor massivem Anstieg der Neuinfektionen

“Wenn es so weitergeht, mit dem Trend, haben wir 19.200 Infektionen am Tag. Das ist wie in den anderen Ländern", zitierte "Bild" die Kanzlerin aus einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums am Montag. Das Infektionsgeschehen müsse schnell eingedämmt werden. Dabei müssten Prioritäten gesetzt werden. Berlin. Die Wirtschaft müsse am Laufen gehalten werden, Schulen und Kindergärten offen bleiben. Fußball sei dagegen sekundär.

Am Dienstag ist eine Videokonferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer geplant, um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu koordinieren. In Deutschland stieg die Zahl der bekannten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden um 1.192, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen bekannt gab. Allerdings ist die Zahl zum Wochenanfang eher niedrig, weil nicht alle Gesundheitsämter über das Wochenende die Zahlen melden. Im Mittel hatten die Neuinfektionen in den vergangenen Tage um über 2.000 zugelegt. Am stärksten nehmen die Fälle derzeit in Frankreich und Spanien mit jeweils über 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden zu.