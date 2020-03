Coronavirus: Bolsonaros Sohn löst Zwist mit China aus

Der Abgeordnete und Sohn von Präsident Jair Bolsonaro hat eine diplomatische Verstimmung zwischen Brasilien und China ausgelost. Er schrieb auf Twitter: "Wer Tschernobyl verfolgt hat, wird verstehen, was passiert ist. Ersetzen Sie Atomkraft durch den Coronavirus und die sowjetische Diktatur durch die chinesische". Und weiter: "China ist schuld, Freiheit wäre die Lösung."

Konter: "Ohne gesunden Menschenverstand"

Die chinesische Botschaft in Brasilia wies die Vorwürfe ebenso heftig zurück: "Sie sind eine Person ohne internationale Vision oder gesunden Menschenverstand". Und: "Bei der Rückkehr aus Miami haben sie leider einen mentalen Virus mitgebracht", schrieb die Botschaft auf Twitter an den Präsidenten-Sohn - eine Anspielung auf eine Reise zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump, von der mindestens 17 brasilianische Delegationsmitglieder mit dem Coronavirus infiziert zurückgekommen sind. chinesische Botschafter forderte eine Entschuldigung, die von dem Parlamentspräsidenten Rodrigo Maia am Donnerstag folgte. China ist Angaben des Außenministeriums zufolge seit 2009 der Hauptwirtschaftspartner Brasiliens. Der Handel zwischen Brasilien und China stieg demnach von 3,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 auf 98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.

