Coronakrise: Dramatische Lage in Russland

Seit Donnerstag sind lediglich Supermärkte und Apotheken noch geöffnet. Bis mindestens 7. November müssen Schulen, Kinos, Einkaufszentren und Fitnessstudios geschlossen bleiben. Restaurants und Cafés dürfen nur Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Landesweit sollen arbeitsfreie Tage von heute an gelten. Präsident Wladimir Putin hatte verfügt, dass der Lohn in dieser Zeit weitergezahlt werde. Laut offizieller Statistik vom Donnerstag wurden landesweit mehr als 40.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert – so viele wie nie zuvor. Auch die Zahl der Corona-Toten pro Tag erreichte mit 1160 einen Höchstwert. Erst ein Drittel der 146 Millionen Russen ist vollständig geimpft.