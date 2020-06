Corona-Warn-App: "Ein wichtiges Werkzeug in der Pandemie"

BERLIN. Mit einiger Verzögerung hat die deutsche Bundesregierung gestern die offizielle Corona-Warn-App vorgestellt. Sie soll den Weg aus der Krise in die Normalität ebnen – und dabei helfen, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen.

Der deutsche Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sagte, das Herunterladen und Nutzen der neuen App sei ein "kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung". Die Nutzung sei "absolut freiwillig". Zugleich betonte Kanzleramtsminister Braun, dass die Applikation "ein hohes Maß an Datensicherheit" aufweise. Es werde auf GPS-Daten verzichtet. Braun sagte zudem, es sei nicht die erste Corona-App, die vorgestellt wurde, aber: "Ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste."

Erfreut und "ein bisschen stolz" zeigte sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Der CDU-Politiker betonte aber auch, dass die App kein Allheilmittel sei: "Das ist kein Freifahrtschein, aber ein wichtiges weiteres Werkzeug in der Pandemie."

Kommunikation via Bluetooth

Auf Demonstrationen, in Bussen und Bahnen gebe es nun zunehmend "anonyme Nähe" zu anderen Menschen, sagte Spahn. Die App ermögliche dann Meldungen an Personen, die darüber sonst nie hätten informiert werden können. Der Gesundheitsminister verwies auch auf die Urlaubszeit, wenn sich Deutsche im Ausland und bei Ferien im Inland träfen oder von Reisen zurückkommen.

Die Mobiltelefone, auf denen die App installiert ist, kommunizieren via Bluetooth miteinander. Wird ein Nutzer positiv auf Covid-19 getestet, kann er das Ergebnis in der App eingeben. Dann werden alle Nutzer, die sich in seiner Nähe aufgehalten hatten, umgehend informiert.

Kosten von 20 Millionen Euro

Entwickelt wurde die Applikation federführend von der Deutschen Telekom und dem Software-Unternehmen SAP. Mit im Boot waren zudem die Fraunhofer-Gesellschaft und die Helmholtz-Gemeinschaft. Die Entwicklungskosten bezifferte die Bundesregierung mit 20 Millionen Euro. Dazu kommen monatliche Betriebskosten von rund drei Millionen Euro. Das sind im Wesentlichen die Kosten für den Betrieb zweier Telefon-Hotlines der Deutschen Telekom, die die Nutzer unterstützen.

Wie viele Bürger die App nutzen werden, ist noch unklar. Aber laut einem Bericht der "ARD-Tagesschau" sagten bei einer aktuellen "DeutschlandTrend"-Umfrage von Anfang Juni 42 Prozent der Befragten, dass sie eine Corona-Warn-App auf ihrem Smartphone nutzen würden. 39 Prozent lehnten Herunterladen und Nutzung ab. Jeder sechste Befragte gab an, kein Smartphone zu besitzen.

Kompatibel mit Österreich-App

Die unterschiedlichen Corona-Apps von 16 EU-Staaten sollen künftig auch Informationen untereinander austauschen können – damit wird die Verfolgung von Infektionsketten auch länderübergreifend möglich. Mit dabei ist auch die österreichische App, die "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes.

Binnenmarktkommissar Thierry Breton sagte gestern: "Nun, da wir uns der Reisesaison nähern, ist es wichtig, sicherzustellen, dass Europäer die App ihres eigenen Landes benutzen können, wohin auch immer sie in der EU reisen." Laut EU-Kommission haben sich die teilnehmenden Länder auf eine Reihe technischer Details geeinigt. Die französische und die ungarische App sind nicht dabei, weil sie die gesammelten Daten zentral auf einem Server speichern und nicht dezentral auf den Smartphones.

