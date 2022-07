Corona-Verstoß: Keine Strafe für den Labour-Chef

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Starmer und seine Stellvertreterin Angela Rayner, die ebenfalls bei der fraglichen Zusammenkunft war, hatten angekündigt, zurückzutreten, sollten sie einen Strafbefehl erhalten. Der scheidende konservative Premier Boris Johnson regierte ja trotz Strafbefehls weiter.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem ein Video an die Öffentlichkeit gelangt war, in dem Starmer im April 2021 mit einer Flasche Bier in einem Wahlkampfbüro mit Kollegen zu sehen war. Starmer hatte stets beteuert, er habe während der Arbeit mit Kollegen gegessen und getrunken. Die Polizei folgte dieser Argumentation und beendete die Ermittlungen.