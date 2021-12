Corona-Tristesse in Bethlehem: "Die Kirche ist traurig in diesen Tagen"

Wegen der neuen, hoch ansteckenden Omnikron-Variante des Coronavirus herrscht im Heiligen Land auch heuer zu Weihnachten 2021 weitgehend Leere, aufgrund der jüngst wieder verschärften Maßnahmen bleiben die Pilger aus. Auf dem Platz vor der Geburtskirche in Bethlehem im Westjordanland stehen Autos und ein großer mit Kugeln und Lichterketten geschmückter Weihnachtsbaum.

Zwei Frauen machen Fotos an der Krippe vor dem Baum. Wo vor der Corona-Pandemie in der Adventzeit zahlreiche Touristen unterwegs waren, herrscht nun weitgehend Leere. Mary Giacaman sitzt in ihrem Souvenirladen und wartet auf Kundschaft: "Wir haben jetzt überhaupt kein Geschäft", sagt die 58-Jährige. "Ich glaube, eine weitere Weihnachtssaison ist gelaufen, wir hoffen, dass die nächste besser wird."

Bethlehem im südlichen Westjordanland – der Überlieferung nach der Geburtsort von Jesus Christus – ist einer der heiligsten Orte für Christen.

Der Grund für die Corona-Tristesse: Israel hat nach dem Auftauchen der Omnikron-Variante erneut die Grenze für Touristen geschlossen. Dabei hatte das Land erst am 1. November nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie erstmals wieder die Grenzen für ausländische Besucher geöffnet.

Der Priester Issa Thaljieh von der Geburtskirche sagt: "Die Kirche ist traurig in diesen Tagen. Das ist das zweite Jahr, dass Bethlehem verlassen und die Kirche ohne Pilger ist." Die Mitternachtsmesse am Heiligen Abend werde aber wie üblich abgehalten.

Zumindest könne heuer auch die Öffentlichkeit teilnehmen, sagt der Priester. Im vergangenen Jahr hatten wegen der Pandemie nur ausgewählte Persönlichkeiten kommen dürfen. So wie in Israel sind die Infektionszahlen im Westjordanland derzeit relativ niedrig, auch wenn Experten in Israel den Beginn einer neuen Welle sehen. Auflagen wurden in den Palästinensergebieten weitgehend aufgehoben, eine Maskenpflicht gibt es aktuell nicht und auch keine zahlenmäßigen Beschränkungen für Versammlungen.

Susi Solomon und ihr Bruder Shyam Stephen knien betend in der Stille der Kirche. "Es fühlt sich nicht wie Ferien an", sagt die 48-Jährige über die leere Kirche. Als sie 2019 hier gewesen seien, seien die Kirche und der Platz davor voll gewesen mit Menschen. "Aber jetzt ist es sehr einsam." Die indischen Christen leben in Israel und besuchen ab und zu Bethlehem.

"Keine lebbaren Bedingungen"

Ein schmerzhaft-ruhiges Weihnachtsfest steht erneut dem österreichischen Pilger-Hospiz in Jerusalem bevor: Da Israel abgeriegelt ist, werden keine Pilger und Gäste nach Jerusalem kommen können, um dort die Weihnachtstage zu verbringen. Waren Anfang Dezember noch vereinzelt Pilgergruppen im Land und auch im Hospiz untergebracht, sei nun der Rückgang deutlich zu spüren, teilte Hospiz-Rektor Markus Stephan Bugnyar vor einer Woche mit.

"Jetzt ist klar: Das war’s für uns mit Weihnachten. Unser schönes Pilger-Hospiz wird keine Gäste haben." Für Pilger und ein funktionierendes Pilgerwesen brauche es offene Grenzen und "lebbare Reisebedingungen". Beides sei derzeit nicht vorhanden.