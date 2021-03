Corona - Syriens Präsident Assad und Frau positiv getestet

Beiden gehe es gesundheitlich gut, teilte das syrische Präsidialamt am Montag mit. Sie zeigten milde Symptome, seien in ihrem Haus in Selbstisolation und würden von dort aus weiter arbeiten.

