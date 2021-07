Italiens Behörden sind alarmiert: Nicht nur in Rom haben sich die Infektionszahlen in den vergangenen zwei Wochen verfünffacht. Um einen weiteren Lockdown zu verhindern, will die Regierung nun handeln: Vom 6. August an kommt man auch in Italien nur noch mit dem sogenannten Grünen Pass ins Innere von Restaurants, in Kinos, Theater und Museen.