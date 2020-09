Corona: Peru bei der Sterblichkeit Weltspitze

Weltweit haben sich bereits mehr als 25,6 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Während die USA in absoluten Zahlen sowohl bei den Infizierten (mehr als sechs Millionen) als auch den Todesopfern (185.000) deutlich an der Spitze liegt, schaut es gemessen an der Bevölkerungszahl völlig anders aus.

In Peru sterben so viele Menschen an der Krankheit Covid-19 wie in keinem anderen Flächenstaat der Erde. 89,99 Tote je 100.000 Einwohner registrierte das südamerikanische Land zuletzt.

Damit liegt es vor Belgien, Andorra und Großbritannien an erster Stelle. Nur der Kleinstaat San Marino in Italien kommt umgerechnet auf die Bevölkerungszahl auf noch mehr Tote – allerdings mit insgesamt nur 42 Opfern.

Bisher haben sich in Peru über 652.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 28.000 Patienten sind an Covid-19 gestorben. In Südamerika ist nur das viel größere Brasilien stärker von der Pandemie betroffen. Trotz großer Bemühungen ist es der peruanischen Regierung bisher nicht gelungen, die Infektionszahlen zu drücken.

Zwar erließ sie gleich zu Beginn der Pandemie weitreichende Ausgangssperren, um die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu bremsen. Allerdings können es sich in dem armen Land viele nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Rund 70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung sind im informellen Sektor beschäftigt – das ist selbst für lateinamerikanische Verhältnisse sehr viel.

Corona-Antigen-Schnelltest

Unterdessen kündigte der schweizerische Pharmakonzern Roche an, noch im laufenden Monat einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt zu bringen. Bei diesem soll das Testergebnis in der Regel innerhalb von 15 Minuten feststehen. Der Test wird laut den Angaben Ende September zunächst in Europa (Länder mit CE-Kennzeichnung) lanciert.

Es sei aber geplant, auch in den USA bei der zuständigen Behörde FDA eine schnelle Zulassung (Emergency Use Authorisation) zu beantragen. Der Test kann der Mitteilung zufolge ohne Laborinfrastruktur mit einem Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt werden und habe eine hohe Zuverlässigkeit.

Bei der Markteinführung sollen laut Roche monatlich 40 Millionen Tests zur Verfügung stehen. Diese Kapazität werde sich bis Ende dieses Jahres mehr als verdoppeln. "Besonders in der bevorstehenden Grippesaison ist es wichtig zu wissen, ob eine Person am Coronavirus oder an der Grippe erkrankt ist", sagt Thomas Schinecker, Chef der Roche-Diagnostik-Sparte. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, seien Testlösungen, die Ärzten und Patienten eine schnelle Antwort auf den Infektionsstatus geben, von entscheidender Bedeutung.

Prominente infiziert

In Tschechien wurde gestern bekannt, dass sich die oberste Gesundheitsbeamtin des Landes, Jarmila Razova, mit dem Coronavirus infiziert hat. Die Epidemiologin im Rang einer Vize-Ministerin befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die 58-Jährige war am Sonntag noch in einer Talkshow des tschechischen Fernsehens aufgetreten.

Zahlreiche Kontaktpersonen würden nun auf das Virus getestet, darunter auch Gesundheitsminister Adam Vojtech, der eine Dienstreise in Cheb (Eger) vorzeitig abbrach und nach Prag zurückkehrte. Auch Regierungschef Andrej Babis hatte vor kurzem an einer Besprechung mit Razova teilgenommen.

