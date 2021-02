Corona-Pandemie entscheidet auch die Wahl in Katalonien

Trotz hoher Infektionszahlen wird in Katalonien am Sonntag ein neues Regionalparlament gewählt. Bis zuletzt blieb unklar, ob der Urnengang überhaupt stattfinden kann: Da Menschen mit Corona-Infektion für die Stimmabgabe ihre Quarantäne unterbrechen dürfen, springen immer mehr Wahlhelfer aus Angst vor einer Ansteckung ab. "Bis um 9.00 Uhr morgens am Wahltag wissen wir nicht, ob die Wahl tatsächlich stattfindet", gab sich der Chef der Wahlkommission skeptisch.

Fest steht bislang nur: Die Pandemie wird auch den Wahlausgang mitentscheiden. Bei der fünften Wahl in zehn Jahren könnten die Karten neu gemischt werden. Denn Spaniens sozialistischer Premier Sanchez hat einen seiner populärsten Minister als pro-spanischen Spitzenkandidaten nach Katalonien abkommandiert: Salvador Illa war bisher Sanchez’ Gesundheitsminister und oberster Covid-Bekämpfer. Der Sozialist genießt in Katalonien großes Ansehen und strebt eine madridfreundliche Minderheitsregierung an. Glaubt man jedoch den Umfragen, dann kommt es wahrscheinlich zu einer Neuauflage der separatistischen Koalition. Deren Kampf für die Unabhängigkeit könnte sich allerdings stark ändern. Denn diesmal dürften sich die gemäßigten Linksrepublikaner der ERC, die auf Dialog setzen, gegen die radikalere JxCat-Formation des ehemaligen Ministerpräsidenten Puigdemont durchsetzen. Die Wahlbeteiligung wird jedenfalls stark sinken. Damit drohen Wahlanfechtungen und langwierige Regierungsgespräche.