Corona-Mutation: Deutschland prüft Einreiseverbote

Während in Deutschland erstmals seit Oktober die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen unter die Schwelle von 100 (98 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) gefallen ist, plant die Regierung in Berlin aus Angst vor Corona-Mutationen Einreiseverbote. Um das Virus abzuhalten, "müssen wir manche Flugbewegungen, Reisebewegungen in der Tat einschränken", zitiert die "Bild"-Zeitung Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Es geht nicht um das Verbot von Reisen, "sondern um Maßnahmen, wir wir ein hochinfektiöses Virus bei uns verhindern können", so Seehofer. Und weiter: "Wenn wir in Deutschland den Menschen viel zumuten, dann können wir nicht ungebremst der Gefahr, ein hochinfektiöses Virus nach Deutschland einzubringen, zusehen." Deshalb vertrete er "die Grundregel, dass wir grundsätzlich aus Mutationsgebieten keine Einreisen mehr zulassen sollten."

Die EU-Kommission warnte umgehend vor überzogenen Beschränkungen. Auch die EU-Kommission empfehle dringend, von allen nicht unbedingt nötigen Reisen abzusehen, sagte Innenkommissarin Ylva Johansson. Zugleich sollten die Staaten jedoch nicht zu drastische Maßnahmen ergreifen, die die wirtschaftliche Erholung erschweren oder das Gesundheitssystem behindern könnten.

Noch am Montag hatte auch die Kommission Maßnahmen für jene Länder vorgeschlagen, in denen die Virus-Mutationen stark verbreitet sind. Demnach soll für Reisen aus diesen Ländern eine verpflichtende zweiwöchige Selbstisolation eingeführt werden. Auch zusätzliche Coronatests bei der Ankunft könnten erwogen werden. Derzeit verhandeln die EU-Staaten noch darüber. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, den Reiseverkehr so weit wie möglich auszubremsen.

Keine Ausnahme mehr für Japan

Inzwischen wird die Liste jener Staaten, aus denen Menschen problemlos in die EU einreisen können, immer kürzer. Wegen deutlich gestiegener Infektionszahlen gilt auch für Japan keine Ausnahme der zu Beginn der Pandemie eingeführten Einreisebeschränkungen mehr, wie der Rat der EU-Staaten am Donnerstag mitteilte. Dies ist das Ergebnis der regelmäßigen Überprüfung der entsprechenden Liste. Somit bleiben nur sechs Länder weltweit, aus denen Bürger normal in die EU einreisen dürfen: Australien, Neuseeland, Ruanda, Singapur, Südkorea und Thailand. Für alle anderen Staaten gelten drastische Einschränkungen.

