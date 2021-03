So kämpferisch hat man Angela Merkel noch selten erlebt. Damit die Pandemie in Deutschland nicht völlig außer Kontrolle gerät, wagt die Kanzlerin jetzt sogar die Machtprobe mit einigen Länderchefs. "Ich werde nicht zuschauen, dass wir 100.000 Infizierte haben", sagte Merkel am Sonntagabend in der Talkshow "Anne Will". Das sei ihr Amtseid, das sei ihre Verpflichtung.