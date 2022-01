Corona: Massentests in chinesischer Großstadt

Die Behörden reagieren mit Massentests. Bis morgen, Dienstag, sollen alle 15 Millionen Einwohner getestet werden, berichtete die Staatszeitung "Global Times".

Tianjin befinde sich im "ersten echten Kampf gegen Omikron auf dem chinesischen Festland", zitierte die Zeitung einen Experten. Zwar waren bereits im Dezember zwei Omikron-Fälle in China gemeldet worden. Allerdings hatte es sich dabei um Reiserückkehrer gehandelt, die sich in Tianjin und in der südchinesischen Metropole Guangzhou in Quarantäne befanden.

Die Millionenstadt Tianjin liegt nur 115 Kilometer vom Austragungsort Peking entfernt. Athleten und andere Teilnehmer der Olympischen Spiele sollen sich in Peking nur in einer abgeschotteten "Blase" bewegen dürfen, um ein Einschleppen des Virus zu verhindern.

Mit einer strikten Null-Covid-Strategie konnte China das Virus seit mehr als einem Jahr weitgehend in den Griff bekommen; mit der ansteckenderen Omikron-Variante wird das schwieriger.