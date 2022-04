Die Angst in Chinas Hauptstadt Peking vor einem kompletten Lockdown, ähnlich wie jenem in Shanghai, steigt. Gestern ordneten Pekings Behörden einen Massentest für alle 22 Millionen Bewohner der Stadt an. Als erstes wurde bereits jener Bezirk abgeriegelt, in dem auch viele Botschaften und die Büros multinationaler Konzerne angesiedelt sind.