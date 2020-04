Ungeachtet weltweit weiter steigender Infizierten- und Todeszahlen durch Covid-19 überlegen immer mehr Staaten, in den kommenden Wochen langsam ihre Ausgangsbeschränkungen zurückzufahren. Am Sonntag bestätigte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte Pläne zur Auflockerung der Ausgangssperre ab 4. Mai. So sollen mehrere Betriebe ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, mehr Bewegungsfreiheit soll garantiert werden. "Wir können den Lockdown nicht weiter verlängern. Uns drohen ansonsten zu