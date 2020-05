Seit Wochen vergeht kein Tag, an dem sich die USA und China nicht im verbalen Säbelrasseln üben. Kaum schien der Handelskonflikt zumindest entschärft, legte der Commander in Chief im Weißen Haus beinahe im Stundentakt nach. "Es hätte direkt an der Quelle gestoppt werden können. Es wäre einfach gewesen", warf der US-Präsident der Führung im Reich der Mitte Unfähigkeit vor. Die Kommunisten hätten "nicht den Job gemacht, den sie hätten machen sollen".