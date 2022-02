Corona: In Deutschland sollen fast alle Beschränkungen bis 20. März fallen

Nach langem Hin und Her zeichnen sich nun auch in Deutschland weitreichende Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen ab: Über den weiteren Fahrplan beraten Bund und Länder morgen, Mittwoch. Dabei zeichnet sich laut einer aktuellen Beschlussvorlage ein Drei-Stufen-Plan ab, an dessen Ende am 20. März eine fast vollständige Öffnung stehen soll.

"Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden", heißt es in dem Papier, aus dem mehrere deutsche Medien zitieren.

In einem ersten Schritt soll demnach der Zugang zum Einzelhandel "bundesweit für alle Personen ohne Kontrollen" erlaubt werden. Das bedeutet, dass 2G beim Einkaufen fallen könnte. Allerdings soll weiter Maskenpflicht gelten. Auch private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene mit mehr Teilnehmern sollen wieder möglich sein. Bisher gilt eine Obergrenze von zehn Personen. Vorgeschlagen werden 20 Personen. Für Ungeimpfte sollen die Kontaktbeschränkungen allerdings bis 19. März bestehen bleiben.

Im zweiten Schritt soll laut Beschlussvorlage ab 4. März der Zugang zur Gastronomie für Geimpfte, Genesene und Personen mit tagesaktuellem Test (3G) ermöglicht werden. Gleiches soll für Hotels gelten. Diskotheken und Klubs sollen für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder dritter Impfung geöffnet werden.

Ab 20. März "entfallen alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen", heißt es. Das gilt auch für die verpflichtende Homeoffice-Regelung. An "niedrigschwelligen Basisschutzmaßnahmen" wie dem Masken-Tragen wollen Bund und Länder weiter festhalten.

Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, begründete den Vorstoß: "Wir treten dank milderer Krankheitsverläufe in eine neue Phase der Pandemie ein, die Perspektiven für schrittweise Öffnungen ermöglicht. Diese müssen durch einen Basisschutz abgesichert werden, damit wir sie nicht wieder zurücknehmen müssen."

Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzender Christian Lindner spricht sich für weitgehende Öffnungen aus: In den Bereichen Bildung, Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und in den Betrieben müsse man "einen spürbaren Schritt Richtung Normalität" gehen, sagte er dem "Handelsblatt". Die 2G-Regeln sollten "sofort aufgehoben" und durch das Tragen von FFP2-Masken ersetzt werden.

Es gibt aber auch warnende Stimmen – etwa Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Grote (Grüne): "Ich bin immer noch beim Team Vorsicht, ganz ausdrücklich. Wenn jetzt gesagt wird, wir machen am 19. März alles auf, das geht mir ehrlich gesagt zu schnell." Die Belastung in den Spitälern sei sehr hoch – und es müssten nach wie vor viele Operationen verschoben werden, sagte Grote.

91 Prozent geimpft?

Die Impfquote in Italien hat die 90-Prozent-Marke überschritten: 91 Prozent der Menschen in Italien im Alter von über zwölf Jahren haben zumindest eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten, teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza gestern mit.

5,3 Millionen Italiener sind immer noch ungeimpft, 1,4 Millionen davon sind über 50 Jahre alt und gehören der Altersgruppe an, für die seit Anfang Februar eine Impfpflicht besteht. „Die Kurve sinkt, ohne dass wir einen hohen Preis für Schließungen zahlen mussten“, sagte Speranza. Die Regierung könne daher einiges lockern.