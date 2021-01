Corona-Hotspot Portugal wählt Präsidenten

Maria Tereza Lameiras macht aus ihrer Empörung kein Hehl. "Man kann ein Staatsoberhaupt doch nicht in einem solchen Klima der Angst und der Unsicherheit wählen", sagt die Marketing-Expertin aus Lissabon. Selbstverständlich wolle sie wählen, aber viele andere Portugiesen blieben aus Angst wohl zu Hause.

Die Bestätigung des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa schon in der ersten Runde an diesem Sonntag galt als kaum umstritten. Dass überhaupt gewählt wurde, löste aber viel Unverständnis und Kritik aus. Ranghohe Politiker, aber auch Schriftsteller, Unternehmer und Schauspieler hatten eine Verlegung gefordert.

Kein Wunder: Das Coronavirus wütet in dem beliebten Urlaubsland derzeit schlimmer als in vielen anderen Ländern der Welt. Die Zahlen gehen überall zwischen Algarve und Douro-Tal enorm in die Höhe. Das Land im äußersten Südwesten Europas, das lange vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie kam, wurde gerade von Deutschland zum Hochrisikogebiet erklärt, auch seitens Österreich gibt es eine Reisewarnung.

Wie das Portal "Our World in Data" anhand der jüngsten Daten der amerikanischen Johns Hopkins Universität errechnete, lag Portugal am Wochenende mit 1.196 Neuinfektionen pro Tag und pro Million Einwohner im Schnitt der vergangenen sieben Tage mit großem Vorsprung vor Israel (832) sogar ganz oben in der traurigen Weltrangliste.

Am Samstag hatten die Gesundheitsbehörden mit 15.333 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 274 weiteren Toten abermals Höchstwerte gemeldet. Ein Rekord jagt den anderen. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 14 Tagen pro 100.000 Einwohner nähert sich der 800er-Marke, die noch nirgendwo erreicht wurde. Seit Ausbruch der Pandemie gab es bereits mehr als 10.000 Tote.