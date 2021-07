Anderswo werden die Corona-Regeln schon wieder verschärft. Doch der britische Premierminister Boris Johnson hat gestern angekündigt, dass in Großbritannien alle Regeln fallen sollen. Am kommenden Montag soll der "Tag der Freiheit" sein, an dem in Großbritannien sämtliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegfallen werden: keine Maskenpflicht mehr, keine Abstandsregeln, keine Kontaktbeschränkungen.