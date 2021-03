Corona eskaliert: Bolsonaro tauscht sechs Minister aus

Unter anderem tauschte er den Außenminister sowie die Minister für Justiz und Verteidigung aus.

Bolsonaros nicht vorhandene Impfstoff-Diplomatie und seine schlechten Beziehungen zum wichtigsten Handelspartner China brachten ihm scharfe Kritik ein. Wegen der Ablehnung eines Angebots von 70 Millionen Impfdosen von Biontech/Pfizer im August muss sich die Regierung Fragen gefallen lassen. Brasilien ist schwer von der Pandemie betroffen, Bolsonaro verharmloste von Beginn an die Gefahren und schlug auch den verzweifelten Rat von Experten aus. In keinem Land sterben derzeit täglich so viele Menschen an den Folgen von Covid-19 wie in Brasilien. Vor wenigen Tagen überschritt die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 300.000. Die Spitäler stehen vor dem Kollaps.