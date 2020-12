Corona: Bidens 100-Tage-Programm

Der Demokrat Joe Biden will unmittelbar nach seiner Vereidigung zum neuen US-Präsidenten am 20. Jänner 2021 sein 100-Tage-Programm im Kampf gegen die Corona-Pandemie starten. Die drei zentralen Punkte dabei sind die Wiedereröffnung der meisten Schulen, die Verabreichung von mindestens 100 Millionen Impfdosen (also täglich eine Million) sowie Maskenpflicht in Gebäuden und an Orten, an denen die Bundesregierung das verfügen kann, sagte Biden gestern.

Der 78-Jährige forderte den Kongress gleichzeitig dazu auf, ein seit Monaten geplantes Hilfspaket zu verabschieden und auch danach die notwendigen Mittel für den Plan zur Verfügung zu stellen. Er warnte, andernfalls könnten sich Impfungen für Millionen Amerikaner um Monate verzögern.

Der Demokrat betonte, er könne nicht versprechen, dass die Corona-Pandemie in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit besiegt werde. "Aber ich bin absolut überzeugt, dass wir binnen 100 Tagen den Verlauf der Krankheit ändern und das Leben in Amerika zum Besseren wenden können."

Biden präsentierte in der Nacht auf Mittwoch zudem seinen Kandidaten für das Amt des Gesundheitsministers: Xavier Becerra ist jetzt Justizminister in Kalifornien.

Teheran streckt die Hand aus

Unterdessen teilte Irans Präsident Hassan Rohani mit, dass sein Land "jederzeit" zu einer Rückkehr zum internationalen Atomabkommen bereit sei. Sobald die Unterzeichnerstaaten – mit oder ohne die USA – die Vereinbarungen wieder einhielten, werde auch der Iran zu seinen Verpflichtungen zurückkehren, sagte Rohani gestern in einer im Fernsehen übertragenen Rede vor dem Kabinett. "Ich habe bereits gesagt, dass es keine Zeit braucht, es ist nur eine Frage des Willens."

Rohani sagte, der Konflikt sei diplomatisch zu lösen. Er sei entschlossen, die "Gelegenheit", die der Präsidentenwechsel in den USA darstelle, nicht zu verpassen.