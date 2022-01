Corona-Ausbruch: China schränkt Einkäufe ein

Die chinesische Stadt Xi’an mit 13 Millionen Einwohnern befindet sich seit zwei Wochen im harten Lockdown. Nun haben die Behörden die Gangart noch einmal verschärft – wohl auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele in der Volksrepublik, die am 4. Februar starten.

Zuletzt durfte ein Mitglied je Haushalt einmal alle drei Tage Lebensmittel einkaufen, nun wurde offenbar bestimmt, dass die Menschen nur noch zum Corona-Test außer Haus dürfen. Lebensmittel können demnach nur noch bestellt werden. Da aber Lieferungen nicht immer problemlos funktionieren, klagen immer mehr Stadtbewohner über Hunger – und darüber, dass sie seit Tagen nur noch Instant-Nudeln essen müssten.

Die Behörden sehen sich aber auf dem richtigen Weg, da die Zahl der Neuinfektionen zuletzt gesunken ist: Am Samstag wurden 174 Fälle gemeldet, am Sonntag 122. Insgesamt wurden in Xi’an seit 9. Dezember 1600 Infektionen registriert.

Zwei KP-Funktionäre gefeuert

Im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in Xi’an mussten nun auch zwei hochrangige Parteifunktionäre gehen. Der Schritt soll laut der Stadtverwaltung dafür sorgen, dass die Anstrengungen zur "Epidemie-Prävention und -Kontrolle verstärkt" werden, wie Lokalmedien am Sonntag berichteten.

Ein neuer Ausbruch wurde übrigens unterdessen aus der nordchinesischen Stadt Ningbo gemeldet.