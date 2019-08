Corbyn kündigt Misstrauensantrag gegen Johnson an

Allerdings nannte er kein konkretes Datum, es werde zu einem gewissen Zeitpunkt erfolgen. Außerdem will Corbyn mit der Queen über die Pläne von Johnson beim Brexit und der befristeten Ausschaltung des Parlaments sprechen.

London. Er wolle die Regierungspläne für eine Verkürzung der Brexit-Beratungszeit des Parlaments durchkreuzen. Corbyn habe der Königin geschrieben und eine entsprechende Bitte vorgebracht,

twitterte "Guardian"-Redakteurin Heather Stewart am Mittwoch. Er habe seine Besorgnis darüber ausgedrückt, dass Premierminister Boris Johnson die üblicherweise zweiwöchige Sitzungspause ab Mitte September auf rund vier Wochen bis zum 14. Oktober verlängern wolle.

Da Johnson den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union nach eigenen Angaben in jedem Fall am 31. Oktober vollziehen will, wird die Zeit, in der das in der Frage gespaltene Parlament noch beraten kann, deutlich knapper.

Johnson hat für den 14. Oktober eine Regierungserklärung der Königin angekündigt. Diese "Queen's Speech" eröffnet eine neue Parlamentsperiode, zuvor gibt es gewöhnlich eine längere Sitzungspause. Der Zeitpunkt so kurz vor dem Brexit-Datum löste nun große Empörung aus. So will Corbyn dem "Guardian" zufolge zu gegebener Zeit einen Misstrauensantrag gegen Johnson einbringen.

Die "Times" berichtete, Corbyns Bitte um ein Treffen mit der Königin vor der Entscheidung, die Sitzungspause zu verlängern, komme zu spät. Die entsprechende Anweisung sei bereits ergangen.

Wie Johnson das Parlament beim Brexit aushebeln will

Der britische Premierminister Boris Johnson will keine weitere Verschiebung des Brexit zulassen und den EU-Austritt Großbritanniens bis spätestens 31. Oktober 2019 vollziehen - notfalls auch ohne "Deal" mit der Union. Dabei könnte ihm das Unterhaus in die Quere kommen.

Eine Mehrheit in der Parlamentskammer hat den unter Johnsons Vorgängerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelten Austrittsvertrag abgelehnt, zugleich lehnt aber eine Mehrheit einen "harten Brexit ab. Änderungen am Austrittsvertrag bzw. eine Neuverhandlung eines Austrittsvertrags - je nachdem die Übereinkünfte aussähen - kämen für Johnson und/oder das Unterhaus in London infrage. Dem haben aber wiederum die EU-Institutionen und -Mitgliedstaaten eine Absage erteilt.

Nun beabsichtigt Johnson offenbar einen No-Deal-Brexit unter Umgehung des Parlaments durchzuziehen. Dazu will er verhindern, dass die Volksvertreter eine Zeit lang zu Sitzungen zusammenkommen:

Parliament - "Ein Parlament" (Legislaturperiode)

"Ein Parlament" dauert in Großbritannien von einer Unterhauswahl (General Election) bis zur bis zur nächsten. (Dazwischen können Wahlen in einzelnen Wahlkreisen fällig werden für Sitze, die frei werden, wenn zum Beispiel ein Abgeordneter stirbt oder sein Mandat zurückgelegt hat.) Eine solche Legislaturperiode dauert in der Regel fünf Jahre.

Session - Sitzungsperiode

Eine fünfjährige Legislaturperiode ist in der Regel in fünf Perioden unterteilt, die derzeit von Frühjahr zu Frühjahr gehen. Die Dauer einer Session ist dabei nicht wirklich festgelegt, kann etwa ein Jahr betragen aber auch zwei Jahre, wie es bei der ersten Session der laufenden Legislaturperiode nach der Wahl 2017 war.

Sitting - Sitzung

Innerhalb einer Sitzungsperiode kommen die Abgeordneten zu Sitzungen zusammen - entweder alle Members of Parliament (MPs) im Plenum oder ein Teil von ihnen in Ausschüssen. Am Ende einer Sitzung vertagt man sich bis zur nächsten Sitzung innerhalb einer Sitzungsperiode (adjournment).

Recess - Pause

Innerhalb einer Session gibt es mehrere reguläre Phasen, in denen das Parlament keine Sitzungen abhält. Das betrifft Wochenenden sowie die Urlaubs- und Ferienzeit: Weihnachten, Ostern, Sommer. Der Parlamentspräsident (Speaker) kann auf Betreiben der Regierung, die MPs aus einer Pause zu einer Sitzung zurückrufen (recall).

Prorogation

Entscheidend für Johnsons Vorgehen ist die Gliederung in Sitzungsperioden: Jede Session beginnt mit der State Opening, zu der der König oder die Königin - derzeit Queen Elizabeth II. - in den Westminster Palace kommt und unter traditionellem Zeremoniell und Pomp eine von der Regierung verfasste Rede mit Gesetzesplänen verliest. Die Session endet mit einer Prorogation. Diese wird normalerweise im Namen des Monarchen vom Oberhaus-Chef verlesen. Nach der Verlesung hört fast alle parlamentarische Tätigkeit auf: Gesetzesprozesse werden gestoppt und auf Null zurückgestellt. Begonnene Gesetzesvorhaben müssen gegebenenfalls in der nächsten Session neu initiiert werden. Die Anfragen Abgeordneter an Regierungsstellen verfallen und sie können bis zum Beginn der nächsten Session auch keine weiteren Anfragen stellen. Mit Prorogation wird auch die Zeit nach Ende einer Session bis Beginn einer neuen nach der nächsten State Opening bezeichnet.

Zu einer Prorogation kommt es etwa, wenn sich das Parlament vor einer allgemeinen Parlamentswahl gänzlich auflöst. In der Vergangenheit benutzten Monarchen und Premierminister (bzw. Regierungen) die Prorogation, um sehr kontroversielle Gesetze und Reformen doch noch durchzubringen - etwa bei neuer, ihnen günstigerer Zusammensetzung des Parlaments oder zwecks Einhaltung von Fristen-Regelungen. Auch die Kontrollfunktion des Parlaments konnte so ausgehebelt werden. 1997 verzögerte Premier John Major die Untersuchung eines Polit-Skandals bis nach der Wahl.

Laut Gesetz ist die Prorogation eine Entscheidung des Monarchen auf Basis des Rates und der Billigung des Privy Council (Kronrat). Diesem gehören rund 700 Personen an. Rechtsexperten sind sich uneinig, wie das auszulegen ist. Einige meinem, mit Privy Council sei in diesem Fall nichts anderes als das Regierungskabinett gemeint. Bei dieser Auslegung wäre das Vorgehen von Premier Johnson gedeckt. Andere Juristen gehen demgegenüber davon aus, dass der Kronrat tatsächlich eingebunden werden muss. In der Praxis hat sich bisher die Regierung mit der Opposition über eine Prorogation verständigt. Im vorliegenden Fall ist mehr als fraglich, ob es zu einer solchen Verständigung kommen könnte. Die Queen gegen den Willen des Unterhauses zu einer Prorogation zu bringen, sei daher verfassungsrechtlich bedenklich, lautet diese Rechtsmeinung. Eine Verfassungskrise steht in Großbritannien womöglich auch ins Haus, zumal sich das Parlament gegen eine Prorogation wehren kann - mit einer Abstimmung darüber, bevor es dazu kommt, oder mit der Einberufung einer Dringlichkeitssitzung trotz Prorogation samt möglicher Abstimmung über einen No-Deal-Brexit. Die Abgeordneten könnten auch das Gesetz, das die Prorogation regelt, so ändern, dass eine Prorogation nicht mehr dazu genutzt werden kann, das Parlament beim Brexit kaltzustellen.

