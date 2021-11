COP26 - Endspurt mit Protesten und Aufrufen an den "We can"-Geist

Beim UN-Klimagipfel in Glasgow zeichnet sich ein mühsamer Endspurt ab. COP-Präsident Alok Sharma beschwört am offiziellen Schlusstag den "We can-Geist", während Hunderte Delegierte für "Klimagerechtigkeit" protestieren. Die russische Delegation fordert indes Bewegung bei den Emissionszertifikaten und weitere Proteste stehen noch an.

Es geht um Artikel 6 des "Rulesbook" des Pariser Klimaschutzabkommens. Der Teil, den die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) für die EU auf der Klimakonferenz verhandelt. Dieser legt Regeln zur Regulierung der globalen Märkte für Emissionszertifikate fest. "Die aktuelle Version des Textes zu den Markt- und Nicht-Marktmechanismen von Artikel 6 erfordert eine zusätzliche Ausarbeitung", erwähnte ein Vertreter der russischen Delegation auf dem Klimagipfel. Vor allem eine Lösung, mit der alte Kredite, welche im Ramen des Kyoto-Protokolls festgelegt wurden, auf die neuen "Pariser Märkte" übertragen und dort ausgerechnet werden können, dürfte im besonderen Interesse von Russland gewesen sein. Den Vorstellungen von Gewessler und der EU, dass eine "vollständige Überführung" aus der "Kyoto-Periode" in die "Paris-Periode" ausgeschlossen sei, widerspricht Russlands Forderungen jedoch vollkommen.

Bei Umweltschützern sorgte zuvor ein Entwurf für die Abschlusserklärung, in der Forderungen aus der früheren Fassung wie z.B. ein beschleunigter Kohleausstieg und ein Ende der Unterstützung für fossile Energieträger deutlich verwässert, für großes Empören. In der Rahmenentscheidung der COP26, welche am Freitag veröffentlicht wurde, wurde unter anderem auch der Aufruf an die Staaten, ihre Klimaschutzziele öfter als vorgesehen zu überprüfen, eingeschränkt. Von einigen Umweltorganisationen wird kritisiert, dass noch einige "entscheidende Elemente" fehlen. "Trotz jahrzehntelanger Verhandlungen rasen wir nach wie vor auf eine 2,4 Grad heißere Welt zu. Das ist ein Vertragsbruch", argumentierte Jasmin Duregger von Greenpeace Österreich. Im derzeit aktuellen Abschlussbericht sehe man ganz klar, "dass die Öl- und Gas-Lobby ihre Finger im Spiel hatte. Der Text über das Ende der fossilen Energien ist zwar noch vorhanden, wurde jedoch massiv abgeschwächt."

Vereinbarung zwischen China und USA positiv aufgenommen

Der Aufruf an die Länder, ihre nationalen Klimaschutzziele (NDCs) öfter als im bisherigen Abkommen zu überprüfen, blieb erhalten. Schon kommendes Jahr sollen sie demnach ihre NDCs auf den Prüfstand stellen. Das ist ganze drei Jahre früher als geplant. In der überarbeiteten Textversion wurde jedoch eingefügt, dass dabei "die besonderen nationalen Umstände" zu berücksichtigen seien.

Weitestgehend positiv wurde allerdings eine Vereinbarung zwischen China und den USA aufgenommen. Trotz dem Streit der beiden Wirtschaftsmächte, war es hier möglich, sich auf einen Pakt zur Reduzierung von Methan-Emissionen, den Schutz von Wäldern und den Kohleausstieg zu einigen. Im Jahr 2025 wolle man zudem neue Klimaziele für den Zeitraum bis 2035 veröffentlichen.

Und als gutes Zeichen gilt wohl die Zusammenarbeit zweier so mächtigen Rivalen.