Cook-Inseln wollen Beziehungen zu China ausbauen

Wie Premier Mark Brown am Samstag erklärte, unterzeichneten er und der chinesische Regierungschef Li Qiang während seines fünftägigen Staatsbesuchs in der Volksrepublik einen "Handlungsplan" für eine "umfassende strategische Partnerschaft". Das Übereinkommen bilde einen Rahmen für die Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Investitionen, Infrastruktur und Verkehr, so Brown.

Besprochen wurde auch die Zusammenarbeit mit chinesischen Instituten im Hinblick auf die Erforschung mineralischer Tiefseerohstoffe, wie Vertreter der Cook-Inseln erklärten. Der Pazifikstaat unterstützt die Intensivierung des Tiefseebergbaus. Li sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, das Abkommen stärke das "gegenseitige politische Vertrauen" zwischen China und den Cook-Inseln und erlaube zudem "die Ausweitung der praktischen Zusammenarbeit".

Schutzmacht Neuseeland wenig begeistert

Auf wenig Begeisterung stieß der Vorstoß in Neuseeland. Das Außenministerium warf den Cook-Inseln mangelnde Transparenz und Absprache vor. Das Abkommen biete Anlass zu "wesentlichen Bedenken", hieß es. Brown kündigte daraufhin an, das Abkommen zu veröffentlichen. Die Zusammenarbeit mit Peking sei eine Ergänzung zu bestehenden Verbindungen und kein Ersatz für die "langjährige Beziehung zu Neuseeland", sagte er.

Die Cook-Inseln, ein Land mit 17.000 Einwohnern, waren von 1888 bis 1900 britisches Protektorat, danach gehörten sie zu Neuseeland. Auch nach der Unabhängigkeit 1965 blieb der Inselstaat politisch eng mit Neuseeland verbunden, das für ihn die Außenpolitik wahrnimmt. Die Inselbewohner dürfen auch in Neuseeland leben und arbeiten.

China versucht unterdessen sein Einflussgebiet im Pazifikraum auszudehnen und stellt damit die historisch gewachsene Vorherrschaft von Australien, Neuseeland und dem Verbündeten USA in Frage.

