Der US-Sender CNN hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die erstmals russische Soldaten und Militärfahrzeuge in der ukrainischen Stadt Butscha nahe den Leichen von Zivilisten zeigen sollen. Die am 12. und 13. März von einer Drohne aufgenommenen Videos seien verortet und auf ihre Echtheit geprüft worden, berichtete der Sender gestern. Den Namen der Quelle werde man aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nennen. Moskau hat die Verantwortung für Gräueltaten in Butscha zurückgewiesen.