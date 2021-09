CIA: Büroleiter in Wien abgesetzt

Die Antwort des hochrangigen Diplomaten auf den starken Anstieg der Vorfälle in Zusammenhang mit der mysteriösen Erkrankung sei unzureichend gewesen, berichtete die Zeitung "Washington Post" unter Berufung auf Insiderkreise. Mit der Abberufung des CIA-Büroleiters solle auch ein Zeichen an andere Top-Diplomaten gesendet werden, Berichte über das Phänomen des "Havanna-Syndroms" ernst zu nehmen, so das Blatt.