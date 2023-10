Christian Wehrschütz sprach im OÖN-Forum in Linz über den Ukraine-Krieg

Es sei völlig unumstritten, wer den Krieg begonnen habe, wer der Aggressor sei und dass es keinerlei Rechtfertigung für Kriegsverbrechen geben könne – was aber für alle Kriegsparteien gelte. Mit diesen klaren Worten leitete ORF-Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz seinen Vortrag zum Thema "Der Krieg in der Ukraine. Eine Spätfolge des Zerfalls der UdSSR und ein geopolitischer Konflikt" am Samstagabend im OÖN-Forum in Linz ein.