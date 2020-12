Chinesische Raumsonde landet auf dem Mond

PEKING. Chinas Staatsmedien jubeln: Die Raumsonde "Chang’e 5" – benannt nach der chinesischen Mondgöttin – ist auf dem Mond gelandet. Das Besondere an der Mission: Der Forschungsroboter soll nach Mondgestein bohren und das Material in wenigen Tagen wieder zur Erde zurückbringen. Es wäre das erste Mal seit fast 50 Jahren, dass Forscher neue Proben von unserem Nachbarn im All bekommen. Schon morgen soll die Aufstiegsstufe von "Chang’e 5" wieder von der Oberfläche abheben. In der Mondumlaufbahn sollen die Proben – insgesamt sollen es zwei Kilogramm werden – in eine Rückkehrkapsel umgeladen werden, die sie zurück zur Erde bringt. Die Landung ist zehn Tage später in den Hochebenen der Inneren Mongolei geplant, einer autonomen Region im Nordosten Chinas.

