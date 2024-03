Chinas Volkskongress: Politischer Taktgeber und Stimmungsbarometer

Wenn am Dienstag in Peking knapp 3000 Delegierte in der großen Halle des Volkes zusammentreffen, dann ergibt das schon ein beeindruckendes Bild. Hymne, Reden, Applaus – der Nationale Volkskongress ist eine bis ins letzte Detail perfekt organisierte Zeremonie. Selbst die Damen, die den Delegierten im Gleichschritt den Tee einschenken, haben das wochenlang geübt.