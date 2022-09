Chinas Präsident kehrt auf die Weltbühne zurück

970 Tage ist es her, dass Chinas Staatsführer Xi Jinping sein Land nicht mehr verlassen hat. Knapp drei Jahre lang, seit Beginn der Corona-Pandemie, traf sich der chinesische Staatspräsident nur mit ausländischen Staatschefs, wenn sie zu ihm kamen. Nun, wenige Wochen vor dem wahrscheinlich wichtigsten Termin seiner politischen Karriere, seiner Wiederwahl am Parteitag im Oktober, wagt sich Xi wieder ins Ausland: Nach Gesprächen mit Präsident Tokajew in Kasachstan reist er heute zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) nach Usbekistan.

Der Reise wird hohe symbolische Bedeutung zugeschrieben. Einerseits zeigt Xi seinen Landsleuten, dass er zurück auf der politischen Weltbühne ist. Andererseits verfolgt die Welt gespannt Xis geplantes Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Es ist die erste persönliche Begegnung der Staatschefs seit dem russischen Einmarsch. In dem Konflikt gibt China Putin Rückendeckung und stellt die USA und die NATO als Hauptschuldige dar. Bei seinem jüngsten Besuch in Moskau sagte Parlamentschef Li Zhanshu, Pekings Nummer drei, China unterstütze Russlands Interessen, insbesondere in Bezug auf die Ukraine. Russland sei in eine "unmögliche Lage" gebracht worden und habe "entschieden geantwortet".

An dem SCO-Gipfel nehmen auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Irans Präsident Ebrahim Raisi und Indiens Premierminister Narendra Modi teil. Auf dem Gipfel soll die offizielle Aufnahme des Irans in die Organisation abgeschlossen werden. Außer China, Russland und Indien gehören Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan zu der Organisation.