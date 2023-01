Einen Grund zum Feiern brauchen die Chinesen an diesem Wochenende nicht erst lange zu suchen. In der Nacht auf Sonntag beginnt das Jahr des Hasen, es ist also Neujahr. Das nutzen – schon seit Tagen – Millionen Menschen, um in die Heimatorte ihrer Eltern und Großeltern zu reisen. Für viele Experten ist dies allerdings Chinas tödliches Spiel mit dem Coronavirus.