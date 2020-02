Chinas Automarkt kommt im Februar zum Stillstand

In der ersten Februarhälfte ist die Zahl der Autoverkäufe in China um 92 Prozent eingebrochen. Im weltweit wichtigsten Automarkt wurden keine 5000 Fahrzeuge verkauft. Vor allem für die deutschen Premiummarken Audi, BMW und Daimler ist das Reich der Mitte als Einzelmarkt extrem wichtig. Im Vorjahr waren es im Vergleichszeitraum fast 60.000 berichtete die South China Morning Post unter Berufung der China Passenger Car Association (CPCA). Das sei der erste "reale Indikator" für den Einfluss des Coronavirus auf die chinesische Wirtschaft, so die Zeitung.

Am Wochenende trafen sich die Finanzminister der führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) in Riad. Dabei sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, die endgültigen Folgen des Virus seien noch nicht abzuschätzen. Sie geht in diesem Jahr von einem Wachstum der chinesischen Wirtschaft von 5,6 Prozent aus. Das wären immerhin 0,4 Punkte weniger als noch im Jänner vorausgesagt.

"Das globale Wachstum wäre rund 0,1 Prozentpunkte niedriger." Viele Firmen in China produzieren weniger oder zum Teil gar nicht mehr wegen des Virus. Damit funktionieren weltweit verknüpfte Lieferketten immer öfter nicht mehr, sodass auch Unternehmen am anderen Ende der Welt die Folgen spüren können. Man gehe bei diesem Szenario davon aus, dass die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal zur Normalität zurückkehren kann, sagte Georgiewa.

Die chinesischen Behörden arbeiteten daran, die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft durch Krisenmaßnahmen, Liquiditätsversorgung, steuerliche Maßnahmen und finanzielle Unterstützung abzumildern. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft könnten so relativ gering und von kurzer Dauer sein. Die IWF-Chefin räumte allerdings ein, es gebe noch große Unsicherheiten – etwa über die Verbreitung des Virus. Das erschwere eine verlässliche Prognose. "Viele Szenarien können sich abspielen, je nachdem, wie schnell das Virus eingedämmt wird und wie schnell sich die chinesischen und anderen betroffenen Volkswirtschaften wieder normalisieren", sagte Georgiewa.

1000 Firmen mit Werken in China

In der ORF-Pressestunde war Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer zu Gast: Er sagte ebenfalls, die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft seien nicht abzuschätzen. "Wir tappen da alle im Dunkeln", sagte er. Die Wirtschaftskammer versuche, betroffenen Firmen aus Österreich zu helfen, wenn sie Probleme, etwa in der Logistikkette, hätten.

Die Wirtschaftskammer richtet wegen des Coronavirus ab Montag eine Hotline für betroffene Unternehmen aus Österreich ein. Ziel sei es, den Firmen beispielsweise beim Kontakt zu chinesischen Behörden zu helfen. Rund 1000 Firmen aus Österreich haben Niederlassungen in China, dem mit Abstand wichtigsten Handelspartner in Asien.