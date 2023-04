China will Vermittler sein: Xi Jinping telefonierte erstmals mit Selenskyj

In dem Gespräch am Mittwoch kündigte Xi an, einen Sonderbeauftragten nach Kiew und in andere Länder schicken zu wollen, um sich mit allen Parteien über eine politische Lösung auszutauschen. Im Ukraine-Krieg will sich China offenbar in der Vermittlerrolle positionieren.

Wie chinesische Staatsmedien berichteten, warnte Xi Jinping in dem Telefonat auch eindringlich vor einer atomaren Eskalation des Konflikts und mahnte alle Parteien zur Besonnenheit. Das Telefonat sei ein Zeichen für die "objektive" und "unparteiische" Position Chinas in internationalen Fragen und sein Verantwortungsbewusstsein als großes Land, sagte ein chinesischer Spitzendiplomat.

"Langes und sinnvolles Gespräch"

Selenskyj sprach am Mittwoch auf Twitter von einem "langen und sinnvollen Gespräch". Er berichtete auch von der Ernennung eines neuen ukrainischen Botschafters für China. Gemeinsam mit dem Telefongespräch werde dies "einen kräftigen Impuls für die Entwicklung unserer bilateralen Beziehungen geben". Nach chinesischen Angaben hob Selenskyj hervor, dass China eine große Rolle auf der Weltbühne spiele. Er habe "seine Sicht der gegenwärtigen Krise in der Ukraine" vorgestellt und China für die humanitäre Unterstützung gedankt, heißt es über Selenskyj im chinesischen Staatsfernsehen. Auch habe der ukrainische Präsident die "wichtige Rolle Chinas bei der Wiederherstellung von Frieden und der Lösung der Krise durch diplomatische Mittel begrüßt".

Das Telefonat war schon seit Wochen erwartet worden. China hatte im Februar einen Zwölf-Punkte-Plan für die Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgelegt, der international auf verhaltenes Echo gestoßen war. "Die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder muss wirksam gewahrt werden", heißt es in Punkt eins des Dokuments. Was das im Fall der Ukraine bedeutet, wird aber nicht ausgeführt. Xi hatte danach in Moskau demonstrativ die russisch-chinesische Partnerschaft bekräftigt.

Eher zurückhaltend fiel am Mittwoch die erste Reaktion aus Russland aus. Man sehe, dass Peking bereit sei, Gespräche zu "erleichtern", teilte das russische Außenministerium mit.

